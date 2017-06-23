Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Türk Akımı boru döşeme işleminin başlandığını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de, Rusya'nın Anapa şehrindeki "Pioneering Spirit" adlı boru inşaat gemisinde TürkAkım Projesi'ne ilişkin incelemelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım Projesi'nin ülkeler için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Siz değerli dostumun şahsında törende hazır bulunanlara bu tarihi projeye emek verenlere ve Rus halkına en kalbi selamlarımı sunuyorum. Sizleri de sevgi ile selamlıyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu projeler, ekonomik ve siyasi ikili ilişkilerimiz açısından da karşılıklı bağımlılığı tesis eden ve ilişkilerin sigortası olan müstesna bir yere sahip. Başta doğalgaz projeleri olmak üzere ülkelerimiz arasındaki enerji projeleri yaklaşık 30 yıldır enerji arz güvenliğimizin önemli ve güvenilir bir parçasıdır. Rusya, sahip olduğu geniş doğalgaz kaynakları ve güçlü altyapısı ile bölgede önemli bir enerji aktörüdür. Aynı zamanda Rusya Federasyonu, enerji alanında ülkemizin de güvenilir ve istikrarlı bir ortağıdır. Biz bu ortaklığı, daha da geliştirme, dostluğumuzu daha da kuvvetlendirme konusunda kararlıyız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım gibi yakın gelecekte tamamlanması beklenen büyük çaplı projelerle inşallah dostluğumuz perçinlenecektir."

"BUGÜNLERE KOLAY GELİNMEMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta TürkAkım olmak üzere, yürütülen projelerin son dönemde her alanda gelişen ilişkilerin adeta sembolü olduğunu vurguladı.

TürkAkım Projesi için büyük emek harcandığını aktaran Erdoğan, "Bugünlere de kolay gelinmemiştir." dedi.

Proje için ilk adımın 10 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da imzalanan hükümetler arası anlaşma ile atıldığını hatırlatan Erdoğan, "Tabii siz değerli dostumun bu proje kapsamında büyük emeği, büyük katkısı olduğunu da bu vesileyle ayrıca ifade etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, "TürkAkım sayesinde halihazırda Batı Hattı ve Mavi Akım Hattı üzerinden ülkemize gelen Rus doğalgazının herhangi bir ülkenin iletim sistemine bağımlı olmadan doğrudan Türkiye'ye iletilmesi sağlanacaktır. TürkAkım Projesi, enerjinin uluslararası ilişkilerde bir çatışma sebebi değil, barış için birleştirici bir araç olması gerektiğini savunan dış politikamızın ve kazan-kazan anlayışımızın güzel bir sembolüdür." diye konuştu.

"BU PROJE TARİHİ NİTELİKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün aynı geminin üzerinde bir arada olmayı da çok arzu ettiğini belirterek, "İleride başka vesilerle yine bu birlikteliği gerçekleştiririz." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü bu proje, tarihi niteliktedir. Kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. 2 bin 200 metre derinlikte sondaj yapılacak olan bu adım, gerçekten çok çok önemli bir vasıf ve dünyanın ilki. Bununla birlikte ben bu projenin de ötesine geçeceğimize yürekten inanıyorum. Değerli dostum, sizinle bizim ortak bir özelliğimiz var. Bizler, çıtayı yükseltmeyi seven liderleriz. Zira ülkelerimizin, insanlarımızın ve ortak coğrafyamızın daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde, çok daha kapsamlı, çok daha büyük projelere de birlikte imza atacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TürkAkım Projesi'nin, bu alanda girişimlerimizin ülkelerimize ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Akkuyu ile ilgili olarak Türk özel sektörü, geçenlerde Moskova'da, malum, imzaları attılar. Şimdi Çin tarafını da bekliyoruz. Onlar da geçenlerde geldiler, Türkiye'de kendileriyle ben de görüştüm. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda onlar da bu işi bitirecekler. Böylece Akkuyu'yu da hızlandırma fırsatını bulmuş olacağız."

"PROJEDEKİ İLK ÜNİTEYİ EN KISA ZAMANDA DEVREYE ALABİLİRİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Türkiye ile Rusya arasında yürütülen iş birliğinin, diğer birçok ülkeyle yürütülen iş birliği seviyesinin üzerinde olduğunu belirterek, Türkiye ile yürüttükleri projelerin de başka ülkelerle yürütülmediğine işaret etti.

Diğer ülkelerle yıllar süren koordinasyon sürecinin Türkiye ile kısa bir süre içerisinde hızla çözüme kavuştuğunu vurgulayan Putin, "TürkAkım Projesi'ne ilişkin hükümetler arası anlaşma 7 ay önce imzalandı. Birkaç aylık süre zarfında projede inşaat başladı. Bu, sizin şahsi desteğiniz sayesinde gerçekleşiyor ve bu konuda size teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Putin, önümüzdeki yıl proje kapsamında ilk hattın, 2019’da da ikinci hattın tamamlanmış olacağını vurgulayarak, "Projeyle ilgili anlaşmamız gereken bazı başka noktalar daha var. Hattın Türkiye'ye giriş noktası ve çevresel konuları gibi. Ancak şu andaki tempomuzla devam edersek, tüm planlarımızı zamanında gerçekleştiririz. Türkiye üzerinden Doğu ve Güneydoğu Avrupa'ya doğalgaz göndermeye hazırız. Ortaklarımızın buna ilgi duyduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 49 yıllık üretim lisansı verilmesi konusunda da teşekkürlerini sunan Putin, "Akkuyu konusunda da aynı tempoda ilerlersek, projedeki ilk üniteyi en kısa zamanda devreye alabiliriz." dedi.

Putin, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini sunduğunu bildirdi.