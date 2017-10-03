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Türk Akımı'nda ÇED raporu onaylandı

Türk Akım Boru Hattı projesinin deniz bölümüne ait Çevresel Etki değerlendirme (ÇED) nihai raporunun Türk makamlarınca onaylandığı açıklandı

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TurkStream'den yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türk Akım boru hattının deniz kesimine ilişkin ÇED nihai raporunu onayladığı ve kamuoyuna açıkladığı belirtildi.
 
Açıklamada nihai ÇED raporunun hazırlanmasında kapsamlı bir istişare süreci yürütüldüğü, 21 Haziran'da ÇED taslak raporunun yayımlanmasının ardından Türk makamlarınca konuyla ilgili 23 kurum ve kuruluştan oluşan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulduğu hatırlatıldı.
 
İDK üyelerinin taslak rapora ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmasının ardından raporun gelen yorumlar doğrultusunda gözden geçirildiği ve İDK üyelerinin tamamının ÇED raporu konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na olumlu görüş verdiği ve raporun onaylandığı kaydedildi.

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