'Türk birlikleri Katar'daki darbeyi önledi' iddialarını Katar yalanladı
Katar, 'Türk birlikleri Katar'daki darbeyi önledi' iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin Katar'a verdiği destek vurgulanırken darbeyle ilgili söz konusu iddiaların asılsız bilgisine yer verildi.
Basında yer alan ''Şeyh Temim’in sarayını korumaya alan Türk birlikler Katar'a yapılacak darbeyi durdurdu'' iddiaları ile ilgili Katar'dan yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, ''Abluka ülkeleri tarafından Katar Devletine karşı Körfez krizini askeri açıdan tırmandırmaya yönelik girişimleriyle ilgili olarak da şüphesiz ki bölgede ve dünyadaki birçok müttefik ve dost ülkelerin, bunların başında Kuveyt Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin politik ve diplomatik çabaları askeri tırmanışı önlemeye katkıda bulunmuştur.'' ifadelerine yer verildi.
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