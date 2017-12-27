Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Türk birlikleri Katar'daki darbeyi önledi' iddialarını Katar yalanladı

Katar, 'Türk birlikleri Katar'daki darbeyi önledi' iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin Katar'a verdiği destek vurgulanırken darbeyle ilgili söz konusu iddiaların asılsız bilgisine yer verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basında yer alan ''Şeyh Temim’in sarayını korumaya alan Türk birlikler Katar'a yapılacak darbeyi durdurdu'' iddiaları ile ilgili Katar'dan yazılı bir açıklama geldi.
 
Açıklamada söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, ''Abluka ülkeleri tarafından Katar Devletine karşı Körfez krizini askeri açıdan tırmandırmaya yönelik girişimleriyle ilgili olarak da şüphesiz ki bölgede ve dünyadaki birçok müttefik ve dost ülkelerin, bunların başında Kuveyt Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin politik ve diplomatik çabaları askeri tırmanışı önlemeye katkıda bulunmuştur.'' ifadelerine yer verildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi tarihçiden Fahreddin Paşa’ya iftira atanları yerin dibine soktu

Suudi tarihçiden Fahreddin Paşa’ya iftira atanları yerin dibine soktu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Tespih meraklıları Diyarbakır'a akın etti

Tespih meraklıları Diyarbakır'a akın etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA