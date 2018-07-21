Türk firması Makedonya'da baraj inşa ediyor

Adalı Holding'in Konsko bölgesinde yapacağı Konsko Barajı'nın inşaat çalışmalarının başlaması vesilesiyle düzenlenen törene Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Lyupço Nikolovski, Adalı Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Şevki Adalı ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri katıldı.

Başbakan Zaev, törende yaptığı konuşmada, barajın, bakanlığın Kırsal Kalkınma Programı'ndan sağlanan fon ile inşa edileceğine işaret ederek projenin geçen 50 yıl içinde bölgede yapılan en büyük altyapı çalışması olduğunu vurguladı.

Barajın bölge halkına temiz içme suyu ve tarım alanları için sulama suyu sağlayacağını belirten Zaev, "Bu sayede, tarımın gelişmesi, gıda üretiminin artırılması ve bölgesel ekonomik gelişme için gerekli şartlar sağlanacak. Konsko suları, sulamanın yanı sıra elektrik enerjisi üretimi için de kullanılacak." dedi.

Adalı Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Adalı da inşaat çalışmalarının başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek Makedonya ve Türkiye'nin büyük dost olduklarını kaydetti.

Adalı, "Bu bağlamda Konsko barajı gibi önemli bir projeye imza atıyor olmanın gururunu yaşıyor ve çalışanların büyük bir çoğunluğunun yerel iş gücünden oluşturulacağını, bu projenin Makedonya devleti ve halkı için öneminin farkında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Nikolovski, baraj sayesinde artık sulamanın problem olmayacağını söyleyerek "Bölgede 12 bin 326 hektarlık işlenebilir topraktan sadece 2 bin 632 hektar için sulama yapılabiliyor. Aslında gerçek manada sulama için sadece bin 500 hektar için su mevcut." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 39 milyon avroya mal olacak projenin, bölgedeki tarım ile ekonomik sıkıntıları gidereceği ve dağ turizminin gelişimi için de olanak sağlayabileceği belirtildi.