Türk şirketine ait gemi Yunan adası yakınlarında karaya oturdu
Yunanistan'ın Mikonos adası yakında, bir Türk şirketine ait Panama bayraklı 'Little Şeşma' isimli kuru yük gemisi kayalıklara oturdu. Kayalıklardaki mağaraya sığınan gemi mürettebatı 24 saat sonra kurtarılabildi.
Yunanistan'ın Mikonos adası yakında, bir Türk şirketine ait Panama bayraklı "Little Şeşma" isimli kuru yük gemisi kayalıklara oturdu. Kayalıklardaki mağaraya sığınan gemi mürettebatı 24 saat sonra kurtarılabildi.
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