Türk hacker grubu, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün ardından hükümete ait 22 web sitesini hackledi
Türk hacker grubu, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün ardından hükümete ait 22 web sitesini hackledi
Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan insanlık dışı muamele ve zulüm nedeniyle Myanmar hükümetine siber savaş ilan eden Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, 8 binden fazla kişisel bilgiyi ele geçirdi.
Bakanlıklara ait 22 sitenin hacklenmesinin ardından Myanmar hükümeti resmi bir açıklama yaparak saldırılara karşı kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.
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