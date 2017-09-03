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Türk hacker grubu, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün ardından hükümete ait 22 web sitesini hackledi

Türk hacker grubu, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün ardından hükümete ait 22 web sitesini hackledi

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Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan insanlık dışı muamele ve zulüm nedeniyle Myanmar hükümetine siber savaş ilan eden Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, 8 binden fazla kişisel bilgiyi ele geçirdi.

Bakanlıklara ait 22 sitenin hacklenmesinin ardından Myanmar hükümeti resmi bir açıklama yaparak saldırılara karşı kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

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