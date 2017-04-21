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Türk hafız Tunus'taki yarışmada üçüncü oldu

Eyüp Sultan Camisi Müezzini Tok, Tunus'ta düzenlenen '15'inci Uluslararası Hafızlık ve Tecvid Yarışması'nda tecvid dalında üçüncülük elde etti.

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Tunus'ta düzenlenen ve 22 ülkeden katılımın olduğu "15'inci Uluslararası Hafızlık ve Tecvid Yarışması"nda, Eyüp Sultan Camisi Müezzini Hasan Tok, tecvid dalında üçüncülük elde etti.

Başkent Tunus'taki Zeytune Mescidi'nde gerçekleştirilen kapanış töreninde konuşan Tunus Din İşleri Bakanı Ahmed Azzum, "Zeytune Mescidi, Tunus'un yanı sıra 21 kardeş ve dost ülkeden katılımla bu yarışmayı gerçekleştirdi. Bu yarışma İslam aleminin birlik mesajı için önem arz ediyor." dedi.

Tecvid dalında üçüncülüğü elde eden Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslında ikincilik beklediğini belirterek, "İlk defa bu müsabakaya katılıyorum. Üçüncü olmak da benim için mutluluk verici, ülkemi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil ettim. Elimiz boş gitmiyoruz. Allahıma şükürler olsun." diye konuştu.

 

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