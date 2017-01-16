Türk kargo uçağı düştü: 16 ölü
Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağı, binaların üzerine düştü bildirildi.
- BİŞKEK,(DHA)
ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Bişkek yakınlarında radardan kayboldu.
Hong Kong'tan kalkan TC-MCL tescilli kargo uçağı ile irtibat Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında Türkiye saati ile 04.45'te kesildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı.
Kazada hayatını kaybeden 16 kişiden 15'i yerleşim biriminde yaşayan insanlardan oluşuyor.
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