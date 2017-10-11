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Türk Kızılayından Yemenli memurlara yardım

Türk Kızılayının, Yemen'in Taiz ilinde 11 aydan beri maaşlarını alamayan memurlara yardım dağıtmaya başladığı bildirildi.

  • AA
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Türk Kızılayının, Yemen'in Taiz ilinde 11 aydan beri maaşlarını alamayan memurlara yardım dağıtmaya başladığı bildirildi.

Umut Şafağı Yardım Kurumu Başkanı Beliğ et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının, Taiz'in batısındaki Cebel Habeşi ilçesinde aylıklarını alamayan memurlara 2 bin çuval un dağıtmaya başladığını belirtti.

 

Memurların insani sıkıntılarını hafifleten bu yardımlardan dolayı Türk halkına ve hükümetine teşekkür eden Temimi, "Türkiye, abluka altında bulunan Taiz ilinde Yemenlilere bin ton un ve birkaç gün içinde açılacak mobil hastanenin de aralarında yer aldığı yardımlarda bulundu. Bu da Türkiye'nin Yemen'deki yardım çalışmaları sayfasına eklenecektir." dedi.

Taiz'deki bir okul müdürü Muhammed es-Sufyani de Türkiye'nin yardımlarının, özellikle sayıları bin 500'ü bulan öğretmenler başta olmak üzere yaklaşık bir yıldan beri maaşlarını alamayan memurların sıkıntılarını hafiflettiğini söyledi.

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, dün yaptığı açıklamada, Husileri, kontrolleri altındaki bölgelerde görev yapan 1 milyon 200 bin memurun maaşlarının ödenmesini engellemekle suçlamıştı.

Yemen'de yaklaşık 1 milyon 200 bin memur Kasım 2016'dan bu yana maaş alamıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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