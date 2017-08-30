Türk kökenli Alman vekilden Bakan Gabriel’e uyarı: Türkiye'ye saldırmak oy kazandırmaz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, geçtiğimiz haftalarda Bild gazetesine verdiği röportajda Türkiye ile gerilimi tırmandıracak skandal açıklamalarda bulunmuştu. Bu sürecin ardından Almanya'nın siyasi tutumuna sessiz kalmayan Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Milletvekili Mustafa Erkan, yazılı bir açıklama yaptı. Alman hükümeti tarafından Türkiye üzerine uygulanan çifte standarda vurgu yapan Erkan, Almanya'nın Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e sitemde bulundu. "Ama yeter artık" diyerek Sigmar Gabriel’e seslenen Erkan, "Bizim Almanya’da çözmemiz gereken birçok sorunumuz var. Önce kendimize bakarak bu sorunlara yoğunlaşmalıyız. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımızı korkutmayla bölme hakkımız yok" ifadelerini kaydetti.

"Türkiye’ye saldırmak oy kazandırmaz"

Yaklaşan seçimler öncesi önemli bir konunun altını çizen Milletvekili Erkan, "Türkiye’nin aleyhine saldırı yaparak SPD’ye oy kazandıramazsınız. Bu şekilde sadece sağ kesime malzeme vermiş olursunuz. Aramızdaki bir takım siyasi sorunlar, dostça konuşulup uzlaşılmalı. Bu tarz tutumlar Almanya’yı başarısızlığa götürecektir" dedi.

"Buna çifte standart derler"

Alman hükümetinin demokrasi söylemlerinde çifte standart uyguladığını da vurgulayan Erkan, "Almanya, Türkiye'nin iç işlerine karıştığında demokrasiyi savunmuş oluyor; fakat Türkiye'den Almanya'daki seçimlerle ilgili yorumlar yapıldığı zaman ise, Türkiye Alman egemenliğine saygısızlık yapmış oluyormuş. Buna işte çifte standart derler" açıklamasında bulundu.

"Turizmde Alman firmalar zarar görür"

Son olarak Alman hükümetinin Türkiye’nin güvenliği konusunda vatandaşlarını uyararak, "Türkiye’ye gitmeyin" söylemlerine de açıklamada bulunan Erkan, "Alman milletini yanlış yönlendirerek Türkiye’nin turizmine zarar vermekle kalmaz, Alman turizm firmalarına da zarar verirsiniz. Türkiye’de yatırım yapmayın tehditleri, aramızdaki ekonomik ilişkilere sekteye uğratmakla birlikte, bir takım ekonomik krizlere de sebep olur" ifadelerini kaydetti.