Türk mozaiklerinin Rum kesiminde kullanılması ülkede tartışma yarattı

Rum medyasında yer alan haberler üzerine okul yönetimi acil bir toplantı yaptı ve mozaiklerin sökülmesi kararı aldı. Rum Fileleftheros Gazetesi haberi, "Mozaikler okuldan çıkarılıyor" başlıklığı ile verdi. Gazeteye açıklama yapan okul müdürü Andreas Marankos, kullanılan mozaik kaplamaların, teknik birimin belirlediği standartlara uygun oladığının saptandığını savundu.

Habere göre, okul için belirlenen standart zemine sadece, Rum tarafında üretilen çift katlı mozaik döşenmesi öngörüldü. Rum medyasında; alınan döşemelere ödenen paraların Türk ordusuna destek anlamına geldiği de öne sürüldü.