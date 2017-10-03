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Türk şirketine ait gemi, Sicilya açıklarında 77 göçmeni kurtardı

Türkiye'den Amerika'ya gitmekte olan bir Türk şireketine ait konteyner gemisi, Sicilya açıklarında tekneleri batan 77 göçmeni kurtardı.

  • İHA
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Türk şirketine ait M/V İbrahim Dede isimli konteyner gemisi, Sicilya açıklarında tekneleri batan 77 göçmeni kurtardı.
 
Türkiye'den Amerika'ya gitmekte olanbir Türk şirketine ait2 bin konteyner yüklü, M/V İbrahim Dede isimli gemi, Sicilya açıklarında tekneleri batan göçmenleri kurtardı. Yunanistan'ın güneyinden Sicilya'ya gitmekte olan göçmenlerin Sicilya açıklarında teknelerinin battığı, Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yardım çağrısı yapıldğı bildirildi. Yardım çağrısını yanıtlayan M/V İbrahim Dede, 49'u kadın, 19'u erkek, 16'sı ise çocuk, 77 göçmeni kurtardı.

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