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Türkiye Almanya'dan 115 iade talebinde bulundu

Alman basınındaki haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye Türk vatandaşlarının iadesi için Almanya’ya 115 başvuruda bulundu. Başvuruların yaklaşık yarısında gerekçe olarak terör şüphesi gösterildi.

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DW Türkçe’nin aktardığı, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerinde yer alan haberlere göre, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana Türkiye’nin Almanya’ya Türk vatandaşlarının iadesi için 115 başvuruda bulunduğunu bildirdi. Alman Adalet Bakanlığı’ndan alınan verilere dayandırılan haberde, bu iade taleplerinden 54’ünde terör şüphesinin gerekçe gösterildiği belirtildi.
 
Gazetelerin haberinde, 2015 yılında Almanya’da talep edilen iade sayısının 66 olduğu ve bunlardan sadece 13’ünde terörizmin gerekçe gösterildiği kaydedildi.
 
Haberde, Almanya’nın 2015 öncesinde de sonrasında da terör şüphesi ile gerekçelendirilen iade talebine onay vermediğine dikkat çekildi
 

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