"Türkiye, Almanya'yı öğleden sonra, Fransa'yı da bir saat içinde bitirir..."
Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un kurucusu George Friedman, “Gördüğüm 2. güç Türkiye. Türkiye şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi. Suudi Arabistan’dan daha büyük. Askeri kapasitesi, muhtemelen İngiltere hariç Avrupa’nın en iyisi. Almanları sadece bir öğleden sonra içerisinde ve Fransızları da eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içerisinde bitirebilir” ifadesini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.