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"Türkiye, Almanya'yı öğleden sonra, Fransa'yı da bir saat içinde bitirir..."

Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un kurucusu George Friedman, “Gördüğüm 2. güç Türkiye. Türkiye şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi. Suudi Arabistan’dan daha büyük. Askeri kapasitesi, muhtemelen İngiltere hariç Avrupa’nın en iyisi. Almanları sadece bir öğleden sonra içerisinde ve Fransızları da eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içerisinde bitirebilir” ifadesini kullandı.

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