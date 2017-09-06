Türkiye 'Arakan' için Çin'le anlaştı
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Myanmar'daki zulümden kaçan ve Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için Çin'le yapılan kritik anlaşmayı duyurdu.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, resmi Twitter hesabı üzerinden Cenevre'de alınan önemli kararı duyurdu.
Kızılay Kızılhaç Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı için Cenevre'de temaslarda bulunan Kınık, Arakan krizini de her platformda dile getiriyor.
İŞBİRLİĞİ SÖZÜ GELDİ
Bu kapsamada toplantının ardından yapılan ikili görüşmeden kritik bir anlaşma çıktı. Çin Kızılhaç Başkanı ile Asean çerçevesinde Arakan krizine yönelik görüşme yapıldı. Kınık, Dr. ChenZhu'dan işbirliği sözü aldığını paylaştı.
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