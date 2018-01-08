Türkiye düşmanı Cem Özdemir, partisi tarafından dışlandı
10 yıldır Almanya'da Türkiye düşmanlığı yaparak adından söz ettiren Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, siyasetten siliniyor.
CEM ÖZDEMİR ORTADA KALDI
Bakanlık koltuğunu masada kaybeden Özdemir'e, partisi de desteğini çekti. Eş Başkanlığı düşünmediğini açıklamasının ardından dışlanan Özdemir, Federal Meclis Grup Başkanlığı için destek görmedi.
Bakanlık alamadı, Yeşiller'in Eş Başkanlığı pozisyonunu kaybetti ve son olarak da partisinden Federal Meclis Grup Başkanlığı'nda desteklememesi üzerine, elinde bir tek milletvekilliği kaldı.
Almanya'daki Türk öğretmenlere bile tahammülü olmayan Cem Özdemir, artık 4 yıl boyunca sadece milletvekilliği yapacak.
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