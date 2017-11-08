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Türkiye ile Zambiya arasında eğitim anlaşması imzalandı

Türkiye, Güney Afrika ülkesi Zambiya ile 4 yıllık eğitim-geliştirme iş birliği mutabakat anlaşması imzaladı.

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Başkent Lusaka'da düzenlenen imza törenine Zambiya Eğitim Bakanı Nkandu Luo ile Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu katıldı.

İncesu, burada yaptığı konuşmada, eğitimin her ulusun kalkınmasında kilit role sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin Zambiya'ya fen bilimleri alanında eğitim desteği vereceğini söyledi.

Bakan Luo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki bilimsel değişim programlarının gelişmesini hedeflediğini belirtti.

Luo, iki ülke arasında sadece eğitim ve staj alanında değil, aynı zamanda akademik personel ve araştırmacı değişimi konusunda da iş birliği olacağını ifade etti.

Bakan Luo, bu iş birliği aynı zamanda Zambiya ile Türkiye arasında yüksek öğretim düzeyinde, ortak diploma programlarını teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

 

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