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Türkiye, Irak'taki saldırıyı en kuvvetli ifadelerle kınadı

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki bir halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Irak halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.?" ifadelerine yer aldı.

Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr kentindeki "Cemile" halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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