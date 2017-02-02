Son Dakika...Türkiye, İran ve Rusya'dan kritik Suriye görüşmesi
Suriye'deki kırılgan ateşkes... Kazakistan Dışişleri Bakanı: Türkiye, İran ve Rusya 6 Şubat'ta Astana'da süreci görüşecek.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, İran ve Rusya Suriye'deki ateşkesi görüşecek. Görüşmenin tarihi 6 Şubat.
Kazakistan'dan Suriye'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin bir açıklama geldi.
Açıklamada, görüşmenin 6 Şubat'ta Astana'da yapılacağı kaydedildi.
Görüşmeye Türkiye, Rusya ve İran katılacak.
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