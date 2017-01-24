Türkiye, İran ve Rusya'dan ortak açıklama: Sorun askeri yöntemlerle çözülemez
Türkiye, İran ve Rusya'nın hazırladığı ortak açıklamada 'Sorun askeri yöntemlerle çözülemez' ifadelerine yer verildi.
- AA
Türkiye, İran ve Rusya'nın hazırladığı ortak açıklamada "Sorun askeri yöntemlerle çözülemez" ifadelerine yer verildi. Açıklamayı Kazakistan Dışişleri Bakanlığı duyurdu.
Türkiye, Rusya ve İran'ın hazırladığı ortak açıklamayı okuyan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, üç ülke arasında Suriye'deki ateşkesin izlenmesi amacıyla ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığını duyurdu
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