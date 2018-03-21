Türkiye karşıtı Körfez ittifakı

Ortadoğu’da Arap ve Müslüman halkların aleyhindeki her türlü ABD-İsrail projesine destek veren Arap liderlerin, 2015’te gizlice bir araya gelerek Türkiye’nin bölgedeki etkisini kırmak için anlaştığı ortaya çıktı. Katar’a yönelik ablukanın mimarlarından Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid El Nahyan ve Suudi Veliaht Muhammed bin Selman’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Ankara’ya meydan okumak için Washington’ın desteğini alacak bir oluşum üzerine çalışma kararı alındığı öğrenildi. Londra merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin haberine göre, BAE’nin Washington’daki lobicilerinden Lübnan asıllı Amerikalı iş adamı George Nader 2015 yılında Kızıldeniz’de demirleyen bir yatta bazı Arap liderleriyle gizlice bir araya geldi. Gizli toplantıya katılan Arap liderlere “Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği’nin yerini alacak 6 seçilmiş ülkenin bir araya gelmesiyle bölgesel yeni bir oluşum” teklifinde bulunulduğu öğrenildi.

TAHRAN DA HEDEFTE

Haberde, yeni oluşumun Türkiye ve İran’ın nüfuzuna karşı oluşturulduğu belirtilirken, Nader’in katılımcıları ABD yönetimi tarafından itibar görecekleri vaadiyle etkilediği dile getirildi.

TRUMP İÇİN LOBİ

Toplantıya o dönem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Yardımcısı olan Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, Mısır’ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed El Halife ve Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın katıldığı öğrenildi.

Haberde, Nader’in söz konusu liderlere ‘teklifini kabul etmeleri halinde Washington yönetimine bu yönde baskı uygulayacağını’ söylediği ifade edildi. Nader’in anlaşma sonrası BAE’li Prens El Nahyan’ın direktifi doğrultusunda ABD’de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump’ın seçimleri kazanması için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken MEE, Beyaz Saray’daki yönetim değişikliği sonrası Kızıldeniz’deki zirveye katılanların yükselişine işaret etti. Katar’a yönelik ablukaya destek vermeyen Ürdün’ün gözden düştüğünü kaydeden MEE, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması nedeniyle Amman yönetiminin Arap koalisyonundan ayrıldığını dile getirdi.

NADER'İN YATINDA TOPLANDILAR

Lübnanlı iş adamı George Nader’in Kızıldeniz açıklarındaki yatında gerçekleşen toplantıya o dönem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Yardımcısı olan Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, Mısır’ın darbeci lideri Sisi, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed El Halife ve Ürdün Kralı Abdullah katıldı.