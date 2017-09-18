Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan'da okul açtı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği himayesindeki, Tiflis Maarif Okulunun açılışına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, Tiflis TMV Okulları Müdürü Taner Canpolat ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Okulun ve yeni eğitim-öğretim döneminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Gümrükçü, şimdilik geçici binada hizmet veren okulun yerine gelecekte çok daha iyi şartlara sahip yeni bir okul inşa edileceğini belirterek, "Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Biz bu okulun arkasındayız. İnşallah önümüzdeki günlerde hepimiz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk devletine layık bir okulu burada beraberce yapacağız." dedi

Eğitimin siyasetten tamamen bağımsız olması gerektiğine dikkati çeken Gümrükçü, "Eğitim eğitim gibi olmalı, tabii ki burası da öyle bir yer olacak. Çünkü maalesef son yıllarda hepimiz yaşadık, kurdukları okulları başka amaçlarla kullanan, sahip oldukları okulları başka hedefler doğrultusunda istismar eden bir yapıya maalesef vatandaşlarımız muhtaç oldu. Sadece burada değil, birçok başka ülkede de benzer sorunları yaşadık. İnşallah önce ülkemizde başlayan süreçlerle şimdi en azından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı böyle okullara muhtaç etmeden kendi okullarımızla eğitim verme imkanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Okulda şimdilik Türk vatandaşlarının Türkçe müfredatla eğitim göreceğini ifade eden Gümrükçü, gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasıyla ileride, Gürcistan vatandaşlarının da okula kayıt yaptırabileceğini söyledi.

Büyükelçi Gümrükçü ve törene katılanlar daha sonra okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Yaklaşık 300 öğrenci kapasiteli okulda ana okulundan liseye kadar her düzeyde eğitim verilecek.