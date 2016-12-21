Türkiye masada istediğini aldı

Suriye’deki iç savaşı bitirmek amacıyla Moskova’da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleştirilen üçlü zirvede, Türkiye’nin tezlerinin sonuç metnine yansıdığı ortaya çıktı. Suriye krizinin çözümünde üç ülkenin garantör olmasını öngören Moskova Bildirisi’nin tam metni önceki gün yayımlandı. Başta PYD’nin Suriye’deki varlığı olmak üzere, Türkiye’nin hassasiyetlerinin sekiz maddelik bildiriye yansıdığı gözlemlendi.

PKK/PYD’YE ENGEL

Metnin ilk maddesinde Suriye’nin mezhepçi olmayan yapısına atıf yapılarak, üç ülkenin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğu ifade edildi. Böylece İran, Rusya ve Türkiye, PKK/PYD’nin terör koridoru projesine tahammülleri olmayacağını beyan etmiş oldu. Askeri çözümün yadsındığı ikinci maddede, BMGK’nın 2254.kararının altı çizilerek uluslararası topluma işbirliği çağrısı yapıldı. İmzacı olan her ülkenin tahliyelerin tamamlanmasını garanti altına almayı kabul ettiği üçüncü maddedeyse, Ankara’nın Zebadani ve Madaya’daki sivillerin tahliyesini diğer taraflara da onaylattığı görüldü.

MUHALİFLER AKTÖRLEŞTİ

“Bakanlar, tüm ülke çapında ateşkesin, insani yardımın engellenmemesinin ve sivillerin rahatça dolaşımının önemi konusunda hemfikirdir” denilen dördüncü maddede siyasi çözümün yolunun ateşkesten geçtiği vurgulanırken, muhaliflerin belirli alanlara hapsedilmesinin önüne geçildiği görüldü. Suriye hükümeti ile muhaliflerin müzakerelerine garantör olmaktan bahsedilen beşinci madde ve siyasi sürecin yeniden başlamasının altının çizildiği altıncı maddeyse Ankara ılımlı muhalif grupları ‘resmen’ Rusya ve İran’a tanıtmış oldu. Böylece rejim dâhil olmak üzere İran destekli milisler de terör örgütleri el Nusra ve DEAŞ’ı Suriyeli muhaliflerle denk gösterme propagandasından vazgeçmiş oldular.