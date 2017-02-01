Türkiye'den Gine'ye hibe edilen otobüslerin teslimatı tamamlandı

Türkiye'nin Gine'ye geçen yıl başlattığı otobüs yardımı tamamlandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Gine'nin başkenti Konakri'de düzenlenen otobüs teslim törenindeki konuşmasında, Türkiye ile Gine arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türk Hava Yollarının (THY) Konakri'ye sefer başlatma kararı aldığını, TİKA'nın da Konakri'ye şube açtığını belirten Çam, Türkiye'nin Gine'yle ilişkilerini geliştirmeyi sürdüreceğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Danışmanı İsmail Hakkı Turunç da İBB'nin temin ettiği otobüslerin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bakanlığı (TİKA) tarafından Gine'ye ulaştırıldığını açıkladı.

Konakri'nin yönetiminden sorumlu Maturin Bangoura, Türkiye'nin otobüs yardımının Gine için çok önemli olduğunu ve ülkedeki büyük bir açığı kapattığını ifade etti.

Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür eden Gine Ulaştırma Bakanı Oye Guilavogui da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart 2016'da Gine'ye gerçekleştirdiği ziyaretten sonra Türkiye-Gine ilişkilerinin güçlendiğine dikkati çekti.

Erdoğan, ülkeyi ziyaretinde, İBB'nin Konakri’ye 50 otobüs hibe edeceği müjdesini vermişti.