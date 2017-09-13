Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Astana toplantısı öncesi görüşmelere başladı

Suriye konulu 6. Astana toplantısı Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 14-15 Eylül'de altıncısı düzenlenecek Suriye konulu toplantı öncesinde teknik görüşmeler yapıyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'deki ateşkesin garantörleri Türk, Rus ve İran heyetleri, JW Marriot Otel'de ikili hazırlık toplantılarına başladı.

Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında da Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefetin temsilcilerinin de katılacağı ana toplantı, basına kapalı teknik görüşmelerin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından 1 Eylül'de yapılan açıklamada, gelecek toplantıda çatışmasızlık bölgelerindeki güvenlik güçlerinin faaliyetlerini düzenleyen belgelerin ele alınacağı ve İdlib’de kontrol güçlerinin oluşturulması üzerindeki çalışmaların devam edeceği bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca katılımcıların İdlib, Humus ve Doğu Guta bölgelerindeki çatışmasızlık bölgelerinin sınırları, koordinasyon merkezi kurulması, tutukluların ve esirlerin serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranmasıyla ilgili kararları da onaylanacağı kaydedilmişti.

Dört "çatışmasızlık bölgesi"

Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4. toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, rejim güçleri ve muhalifler arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına karar vermişti.

Beşincisi 4-5 Temmuz'da düzenlenen diğer toplantıda ise garantör ülkeler, çatışmasızlık bölgelerine ilişkin ayrıntıları görüşmeye devam etmek için Ortak Çalışma Grubu oluşturma kararı almıştı.

Toplantıda ayrıca ABD ve Rusya, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerini kapsayan çatışmasızlık bölgesinde, ABD'nin de söz sahibi olacağı bir güvenli bölge kurmak ayrı bir anlaşma yapmıştı.

Yürürlüğe 9 Temmuz'da giren ateşkesi denetlemek için Rus askeri polisi bölgeye konuşlanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Temmuz'da da Şam'ın doğusunda rejimin kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde ateşkes için anlaşıldığını ilan etmişti.

Rusya, 3 Ağustos'ta da Humus'ta ateşkes sağlandığını duyurmuş ancak anlaşmaya bölgede nüfuzu sınırlı tek bir muhalif grubun imza attığı ortaya çıkmıştı.

Esed rejimi Doğu Guta ve Humus'taki çatışmasızlık bölgelerinde ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Yarın başlayacak toplantıda ana gündemin önceki görüşmelerde karara bağlanmayan İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarının çizilmesi ve sınırlar içindeki ateşkesin uygulanması olması bekleniyor.

Toplantıya katılacak askeri muhalif gruplar, Doğu Guta ve Humus'taki ateşkesin de yeniden müzakere edilmesini istiyor.