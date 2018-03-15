Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Astana'da teknik görüşmelere başladı

Suriye'deki ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, TSİ 10.00 sularında Astana'daki Ritz Carlton Otel'de teknik görüşmelere başladı. Görüşmeler ikili ve üçlü formatta yapılıyor.

AA muhabirinin toplantıya katılan kaynaklardan aldığı bilgiye göre, tutukluların serbest bırakılması konusunu ele alacak çalışma grubu, ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Başta Doğu Guta ve İdlib olmak üzere gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ve Soçi'de ocak ayında düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan sonuçların ileri aşamalara taşınabilmesi hususları da masaya yatırılacak.

Teknik görüşmelerde yarınki bakanlar toplantısının kapanışında okunması beklenen nihai bildiri de müzakere edilecek.

Bugünkü görüşmeler, aynı zamanda, şimdiye dek Astana'da 8 kez toplanan Türkiye-Rusya-İran müşterek çalışma grubu toplantısı niteliğinde olacak.

Önceki turlarda olduğu gibi Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında da Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakü'deki programını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Astana'ya gelmesi bekleniyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart'taki açıklamasında, yarınki toplantının amacının garantör ülkelerin bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını analiz etmek ve ortak adımları belirlemek olduğunu bildirmişti.

Yarınki toplantıya davet edilen Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

23-24 Ocak 2017'de başlatılan Astana sürecinde, garantör ülkeler toplantısı en son 21-22 Aralık 2017'de yapılmış, garantör ülkeler, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi, kayıpların kimlik tespiti ve UNESCO koruması altındaki tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi için çalışma grubu oluşturmuştu.