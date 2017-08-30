Türkiye ve İran anlaştı, ABD terör örgütü PKK’yı korumak için üs kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün temasları öncesinde ortak operasyon şartlarının geliştirilmesi için görüşmelerin başlatıldığını duyurmuştu. Erdoğan’ın açıklamasının ardından Tahran-Ankara hattında görüşme trafiği hız kazandı. İranlı ve Türk diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre 17 gün içinde 8 görüşmenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ankara’nın prensipte birlikte hareket etmenin şartlarının belirlenmesini istediği 7 maddenin 5’inde ciddi mesafe alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin hemen ardından İran’a gideceği ve ardından operasyon için Tahran ve Ankara hattının görüşme ve fiziki lojistik hareketliliğine hız verileceği belirtiliyor. Diğer taraftan Tahran’ın Afrin operasyonuna yeşil ışık yaktığı kaydedildi. İki ülkenin PKK’nın Kandil ve Türkiye sınırındaki kamplarına yönelik operasyonların eş zamanlı sürdürülmesi şartında hem fikir oldukları öğrenildi.

Diğer bir ifade ile Ekim ayında başlaması beklenen ortak operasyonda Kandil’deki 58 kamp hedefe alınırken, eş zamanlı olarak Türkiye sınırındaki Zap, Avaşin, Bervari, Batufa gibi 19 kamp da hava operasyonlarında birinci derece hedef olacak. Ankara ve Tahran PKK’nın sınırlarına yakın alanlardaki faaliyetlerini en aza indirgeyecek.

İranlı diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgütün lider kadrolarının kaldığı Levje, Şehidan, Kalatuka gibi 13 kamp birinci derece hedef olacak. TSK’nın Kandil’deki hava operasyonlarından kaçan örgütün sözde lider kadrosunun yakalanması için de İran askerî yetkililer 11 önemli geçiş noktasını kapatacak.

Ancak en dikkat çekici gelişme ise operasyon öncesinde ABD’nin, PKK’yı ve örgütün en önemli lojistik geçiş hattını koruma altına almaya çalışması... ABD’nin 9 günden bu yana Zummar’a üs kurmaya başladığı kaydediliyor. Zummar, Kandil ile PKK’nın Türkiye sınır hattındaki kampları, Sincar ve Suriye hattının önemli bir bölgesi olduğu için ABD’nin buraya üssü kurması durumunda PKK’lıların rahatlıkla operasyon alanlarından kaçıp Zummar’ın sırtlarından Sincar’a geçebileceği ve o bölgede üsleri olan ABD’nin PKK’yı YPG adı altında koruma altına alabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD temaslarında konuyu muhataplarına ileteceği belirtiyor. (Türkiye)