Türkiye ve İran, Suriyeli tarafların tutsak takası yapması için bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaştı

Astana'da üç garantör ülke Rusya, Türkiye ve İran'ın kabul ettiği bildiriye göre, Suriye'de çatışan taraflar arasında güvenin sağlanması için kurulacak çalışma grubu, tutukluların ve kaçırılanlar ile ölen kişilerin cesetlerinin takas edilmesi, ayrıca her iki taraftan kaybolanların bulunmasıyla ilgilenecek.

Bildiride ayrıca, üç garantör ülkenin, dünya mirası kabul edilen yapılar da dahil olmak üzere Suriye'deki tesis ve alanların mayın ile bombalardan temizlenmesini öngören bir belgeyi de kabul ettiği belirtiliyor.

Öte yandan bildiride, Astana görüşmelerinin bir sonraki turununsa şubatın ikinci yarısında düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.

‘SURİYE'DE DEAŞ'IN TAMAMEN YOK EDİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİLECEK'

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye topraklarında DEAŞ'ın tamamen yok edilmesi için aralarındaki işbirliği sürdürme niyetlerini teyit ettiklerini belirtti.

Astana'da gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinin ardından Rusya, Türkiye ve İran'ın yaptığı ortak açıklamanın metnini okuyan Abdrahmanov, "Garantör ülkeler, Suriye'de terörle mücadelede elde edilen başarıları, özellikle de DEAŞ'ın bozguna uğratılmasını takdirle karşılıyor, DEAŞ'ın, Fetih el Şam'ın (Nusra Cephesi) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak tanımlanan diğer örgütlerin tamamen ve nihai olarak yok edilmesi ve uluslararası teröristlerin farklı ülkelere ve bölgelere konuşlanmasına izin verilmemesi adına işbirliğini sürdürme kararlılığını teyit ediyor" ifadelerini kullandı.