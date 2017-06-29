Türkiye ve Rusya S-400 konusunda anlaştı
Putin’in danışmanı Vladimir Kozhin, Türkiye ile S-400 satışı hakkında anlaşma sağlandığını açıkladı.
Türkiye ve Rusya arasında, uzun menzilli hava savunma sistemi S-400 satışını öngören müzakerelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Kozhin’in yaptığı açıklamaya göre iki ülke, S-400’lerin teslimatı konusunda anlaştı. St. Petersburg’da düzenlenen 8’nci Uluslararası Deniz Kuvvetleri Savunma Fuarı’nda konuşan Kozhin, “Sözleşmede mutabakat sağlandı. Her konuda karşılıklı anlaşma var” dedi.
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