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Türkiye ve Rusya S-400 konusunda anlaştı

Putin’in danışmanı Vladimir Kozhin, Türkiye ile S-400 satışı hakkında anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Türkiye ve Rusya arasında, uzun menzilli hava savunma sistemi S-400 satışını öngören müzakerelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Kozhin’in yaptığı açıklamaya göre iki ülke, S-400’lerin teslimatı konusunda anlaştı. St. Petersburg’da düzenlenen 8’nci Uluslararası Deniz Kuvvetleri Savunma Fuarı’nda konuşan Kozhin, “Sözleşmede mutabakat sağlandı. Her konuda karşılıklı anlaşma var” dedi. 

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