Türkiye ve Rusya'nın ateşkes anlaşması Batı'yı tedirgin etti

Türkiye ile Rusya'nın üzerinde çalıştığı ateşkes anlaşması ile ilgili önemli bir ilerleme sağandı. Rusya ve Türkiye'nin üzerinde uzlaştığı ateşkesin taslak metni hazırlanırken, muhalifler ve Esed rejimi arasındaki çatışmaların yakın bir zamanda durması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için Rusya ile birlikte bir plan hazırladığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Esed'in bir sonraki seçimde görevi devralacağını açıkladı.

Son dönemde Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de yaşanan krizin çözümü için attığı adımlar ise Batılı ülkelerde ve Batı basınında yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili bir yazı yayınlayan Financial Times gazetesi, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ilerleyen görüşmeler nedeniyle büyük bir telaşa düşüldüğünü de gösterdi. Gazeteye göre Türkiye ve Rusya'nın krizin çözümü için attığı adımlar Batı'nın Suriye'deki rolünün azaldığının da bir göstergesi.

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de bir barış anlaşması imzalanmasına yönelik çabaları ABD'yi sürüncemede bıraktı.

Financial Times gazetesi, "Türkiye ve Rusya, Suriye'de ateşkese yönelik önerilerini ana hatlarıyla belirliyor" ifadelerini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü "Suriye'de kalıcı bir ateşkese ve siyasi çözüme yakınız" şeklindeki sözlerine yer veriyor. Çavuşoğlu, "Suriye'de çözümle ilgili iki metin var. Biri siyasi geçiş süreci, diğeri de ateşkesle ilgili. Bu anlaşmalar her an uygulanabilir" demişti.

ABD sürüncemede kaldı

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri ve Savunma Bakanlarının geçen hafta Moskova'da yaptıkları görüşmeleri ve açıklanan deklarasyonu hatırlatan Financial Times, tüm bu gelişmelerin Batı'nın Suriye'deki rolünün azaldığının altını çizdiğini vurguluyor.

Financial Times'a göre Türkiye ve Rusya, Suriye'de bir barış anlaşması imzalanmasına yönelik çabalarında ABD'yi de sürüncemede bıraktı.

Gazete, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun herhangi bir detay vermediğini ve bu yüzden Suriyeli muhaliflerin Türkiye ve Rusya'nın önerileri kabul edip etmeyeceklerinin belirsiz olduğunu savunuyor.Gazete ayrıca Suriye'de daha önce ilan edilen benzer ateşkeslerin başarısız olduğunu da hatırlatıyor.

Gazeteye konuşan Suriyeli muhalif bir yetkili, anlaşmanın detayları üzerinde çalışıldığını söylüyor.

'Esed esnek olabilir'

Financial Times'ta yer alan haberde, "Kremlin, Anadolu Ajansı'nın, Moskova ve Ankara'nın genel bir ateşkese yönelik olarak anlaştıklarına dair haberini doğrulayamayacağını açıkladı. İki ülkenin, Esed'in oynayacağı role ilişkin görüş ayrılıklarını nasıl giderecekleri de belirsiz. Sayın Çavuşoğlu bir kez daha, Ankara'nın, Esed'in siyasi çözümün önünde engel olduğuna yönelik görüşünü tekrarladı" deniliyor.

Gazeteye konuşan ve Rusya hükümetine Suriye politikası konusunda danışmanlık yaptığı belirtilen adı açıklamayan bir Rus Orta Doğu uzmanı, "Esad esnek olabilir. Siyasi sürece dahil olması için pozisyonunda bazı değişiklikler yapması gerektiği de kendisine söylendi" deniliyor.