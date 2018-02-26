Türkiye'de eğitim gören Senegalli öğrenciler Dakar'da buluştu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, burada yaptığı konuşmada, Senegal ve Türkiye arasında son yıllarda yakın bir dostluk ilişkisinin kurulduğunu belirterek, Türkiye'den mezun olan öğrencilerin de iki ülke ilişkilerine katkıda bulunma bilinciyle hareket ettiğine inandıklarını söyledi.

Büyükelçi Civaner, "Türkiye'yi, Türkiye mezunu öğrencilerin gözünden görmek farklı bir duygu." diye konuştu.

Türkiye'de burslu okuyan Senegalli öğrencilerden çevrelerindeki öğrencileri de Türkiye'de okumaya teşvik etmelerini isteyen Civaner, şunları kaydetti:

"Türkiye mezunu öğrencileri Senegal'de YTB'nin fahri temsilcileri olarak görüyoruz. Onlara çok sorumluluk düşüyor. Burada dernek kurmuşlar bu çok önemli. Bu öğrencilerimiz ülkelerinin diasporasında da rol alıyor. Senegal diasporasında görev alan Türkiye mezunu Senegalli öğrencilerimiz iki ülke arasında ilişkileri güçlendiriyor."

Civaner, ülkedeki Türk vatandaşlarından birçok defa "Taksi şöförlerine ya da bir vesileyle tanıştığımız Senegal insanına Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde tavırları anında değişiyor. Hemen sıcak bir tebessümle bizi karşılamaya başlıyorlar." şeklinde sözler işittiğini dile getirdi.

Senegallilerin Türk insanını sevdiğine birçok defa şahit olduğunu söyleyen Civaner, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yakın ve samimi dostluk ilişkisinin bundaki payının büyük olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bütün Afrika ülkelerine olduğu gibi Senegal için de gösterdiği samimiyet ve yaptığı fedakarlığın burada karşılık gördüğüne işaret eden Civaner, "Senegalli birçok üst düzey bürokratın 'siz her şeyden önce büyükelçisiniz doğru ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçisi olmanız sizi gözümüzde farklı kılıyor. Sizi diğer ülkelerin büyükelçilerinden ayrı bir yere koyuyoruz' hitabına mazhar oluyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Civaner, "Afrika ile ilişkilerimiz gönül bağı üzerinden ilerliyor." dedi.

YTB Afrika Koordinatörü Burhan Başoğlu da Türkiye'den mezun olan öğrencilerle irtibatlarını koparmamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye mezunu öğrencilerin yurt dışında kurdukları derneklerin kurumsallaşması ihtiyacına değinen Başoğlu, "Yurt dışındaki Türk toplumuyla olan itibarların ve Türkiye'ye yeni gelecek öğrencilerle kurulacak irtibatların bu dernekler yardımıyla güçlenmesini istiyoruz." şekinde konuştu.

YTB'nin bu konuda destek programlarının olduğunu dile getiren Başoğlu, Senegal'deki buluşmayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti dolayısıyla öne aldıklarını söyledi.

"Türkiye'nin değerlerine Afrika'nın ihtiyacı var"

Türkiye Mezunu Senegalliler Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu Moumar Diouf, bir öğrencinin eğitim gördüğü ülkenin kültür ve karakterine büründüğünü belirtti.

Türkiye'nin yabancı öğrencileri ağırlama kontenjanının artırılmasını isteyen Diouf, bu öğrencilerin ülkelerine dönüp orada çalışmaya başladıklarında her zaman ilk irtibat kuracakları ve kapısını çalacakları ülkenin Türkiye olacağını vurguladı.

Diouf, "Ülkelerle ilişkilerinde insancıl değerleri esas alan Türkiye'nin bugün sahip olduğu değerlere bütün Afrika ülkelerinin ihtiyacı var. Türkiye Afrika insanını materyal olarak değil kendilerine eşit kardeş olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Ahmet Fall da kendisini hem Türk hem Senegalli olarak gördüğünü ifade ederek her iki ülkeyi de temsil bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

"Türk kültürünün sıcaklığını Senegallilere aktarmaya gayret ediyorum." diyen Fall, iki ülke ilişkilerinin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmak istediğini anlattı.