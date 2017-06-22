ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'de kırmızı bültenle aranan suçlu Yunanistan'da yakalandı

Yasa dışı örgüt üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Trikala şehrinde yakalandı.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’de, yasa dışı örgüt üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı bir zanlı Yunanistan’ın Trikala (Tırhala) şehrinde yakalandı.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki zanlının, Türk makamlarınca, suç işleme ve insan öldürmeye teşebbüs amacıyla yasa dışı örgüt üyesi olma suçlamasıyla hakkında çıkarılan tutuklama emri uyarınca Trikala şehrinde yakalandığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan zanlının Trikala savcılığına sevk edildiği belirtildi.

Trikala emniyet müdürlüğü yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trikala emniyet görevlileri tarafından yakalanan zanlı ile ilgili uluslararası prosedür gereğince işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA