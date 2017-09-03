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Türkiye'deki gözaltılar Gabriel'i rahatsız etti

Türkiye düşmanlığını siyasete dönüştüren ve sürekli tehditler savurarak haddini aşan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasının ardından yine saçmalamaya başladı ve 'Türkiye-AB müzakereleri' saçmalık ifadelerini kullandı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasının ardından AB üyesi diğer ülkeleri Ankara üzerinde baskıyı artırmak için harekete geçirmek istediği mesajını verdi.

TÜRKİYE- AB MÜZAKERELERİ SAÇMALIK

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerini 'büyük ölçüde saçmalık' olarak niteleyen Gabriel, ancak Türkiye'yle müzakerelerin sona erdirilmesi taleplerine de katılmadığını belirtti.

TÜRKİYE'YE BASKI İÇİN DİĞER ÜLKELERLE DE KONUŞACAĞIZ

Gabriel, pazar günü Goslar kentinde yaptığı açıklamada Almanya'nın Türkiye'yle ilgili seyahat uyarılarını sertleştirdiğini ve mali yardımları azalttığını hatırlattı. Gabriel, "Diğer Avrupalı ülkelerin de aynısını yapmaları için onlarla konuşacağız" dedi.

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