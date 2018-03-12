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Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında

Eskişehir'de seçmenler, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullanıyor.

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Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları, Rusya Devlet Başkanılığı seçimi için Eskişehir'de oy kullanmaya başladı.
 
Rus vatandaşlarının oy kullanabilmeleri için tarihi Odunpazarı'nda bir otelde sandık kuruldu.
 
Tek sandıkta oy verme işlemi, saat 09.00'da başladı. İzmir, İzmit, Bilecik ve İstanbul'da yaşayan bazı Rus vatandaşları, oylarını burada kullandı.
 
Oy kullanma işlemi akşam 19.00'da sona erecek.

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