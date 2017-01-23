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Türkiye'den Astana'da ateşkesin güçlendirilmesi çağrısı

Dışişleri kaynakları, Astana görüşmelerinde rejim ile muhalefet heyetinin bir arada olmasının kayda değer bir husus olarak görüldüğünü bildirdi.

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Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgide, Astana görüşmelerinde rejim ile muhalefet heyetinin bir arada olmasının kayda değer bir husus olarak görüldüğü belirtildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede dışişleri heyetinin, Türkiye’nin, Suriye krizinin askeri bir çözümü olmadığını en başından beri dile getirdiği ve 30 Aralık'ta sağlanan ateşkesin güçlendirilmesine odaklanmak gerektiğini vurguladığı kaydedildi. Ayrıca, ateşkes ile beraber insani yardım akışının sağlanmasının büyük önem taşıdığı, Astana'dan elde edilebilecek güven artırıcı adımların, Cenevre'deki siyasi sürece katkı sağlayacağı inancında olunduğu ve Cenevre'deki süreçle Astana arasında bu şekilde bir irtibat tesisinin yararının ortada olduğu vurgulandığı bilgisi edinildi. 
 
 

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