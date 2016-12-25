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Türkiye'den Cerablus'a ekmek fırını

Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Cerablus'ta açılan günlük 70 bin ekmek üretme kapasitesine sahip fırınla merkez ve köylerdeki binlerce savaş mağduruna sıcak ekmek dağıtılmaya başlandı.

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Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Cerablus'ta günlük 70 bin adet ekmeküretme kapasiteli fırın açıldı.

Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Ubeyd Köşker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla başlattıkları kampanyanın tüm hızıyla sürdüğünü, Halep'in Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde ekmek fırını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Binlerce insana her gün ekmek dağıtımı yapılıyor"

Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli bölge haline gelen Cerablus'a Halep, Rakka, Menbiç ve El Bab gibi birçok yerden göç olduğunu ifade eden Köşker, bu nedenle Cerablus'un nüfusunun 70 bine ulaştığını belirtti.

Burada fırın açarak günlük 70 bin kişiye yetecek kadar ekmek ürettiklerini ifade eden Köşker, "Fedakar halkımızın desteği, cefakar çalışanlarımızın öz verisiyle böyle bir fırını çok şükür açtık. Burada mazlum kardeşlerimize her gün sıcak ekmek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cerablus ilçe merkezi ve köylerdeki binlerce insana her gün ekmek dağıtımı yapılmaktadır." diye konuştu.

 

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