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Türkiye'den Gürcistan'daki caz festivaline destek

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 7-8 Haziran'da düzenlenecek '9. Uluslararası Kafkas Caz Festivali'ne destek amacıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından resepsiyon verildi.

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Tiflis'te bir restoranda düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Türk Hava Yolları'nın (THY) Gürcistan Müdürü Şerafettin Ekici, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, festivalin organizatörleri, Türk ve Gürcü müzisyenler ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yazgan, burada yaptığı konuşmada, müzik, sanat ve kültürün insanların hayatlarındaki önemini vurguladı. Yazgan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için sanat ve kültür gibi bir çok alanda yeni girişimleri desteklediklerini kaydetti.

9. Uluslararası Kafkas Caz Festivali, Gürcistan Kültür ve Spor Bakanlığı, Tiflis Belediyesi, Gürcistan Milli Turizm Başkanlığı ile Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla düzenlenecek.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve THY'nın de destekleri ile düzenlenecek festivalde Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'dan sanatçılar sahne alacak.

Festivale Türkiye'den Şentürk Öztaş, Özlem Köseoğlu, Mustafa Olgan ve Bilal Karaman katılacak.

 

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