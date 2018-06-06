Türkiye'nin Polonya, Somali ve Kuveyt ile çeşitli alanlarda imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İş Birliği Anlaşmasının 2017-2020 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı"na göre, taraflar, uluslararası araştırma projeleri ve Avrupa Birliği (AB) programları çerçevesindekiler dahil olmak üzere ortak bilimsel araştırmalar yürütecek. Öğrenci, akademik personel, bilim adamı, araştırmacı, bilgi ve bilimsel yayınların değişimi yapılacak. İki ülke, yükseköğretim kurumlarına dil öğretmenleri ile dil ve edebiyat okutmanları görevlendirecek.

Programın süresi boyunca iki ülke bilgi toplamak ve diğerinin eğitim sistemini öğrenmek amacıyla en fazla iki heyet değişiminde bulunabilecek.

Taraflar, Türkiye'nin Polonya'daki ve Polonya'nın Türkiye'deki taşınır ve taşınmaz ulusal ve kültürel mirasının bir envanterinin çıkartılması için iş birliği yapacak ve arkeoloji, müzecilik ve ulusal ve kültürel mirasın restorasyonu alanlarında iş birliğini destekleyecek.

İki ülke, bir ülkeden yasa dışı ihraç edilen ve diğer ülkeye yasa dışı ithal edilen kültürel malları iade edecek.

Türkiye'den Somali’ye aşı hibesi

Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması"na göre, Türkiye, aşı takviminde yer alan 150 bin doz BCG aşısını Somali'ye hibe edecek.

Söz konusu malzeme Somali'de temel sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacak.

Türkiye ile Kuveyt "gençlik" için iş birliği yapacak

Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İş Birliği Anlaşması"na göre, her iki ülke, gençlik alanında ilişkilerin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini teşvik etmeye ve desteklemeye çalışacak.

Taraflar bunun için eğitim ve hayat boyu öğrenme, aile, insani değerler, istihdam, dezavantajlı gençler, sağlık, çevre, bilim ve teknoloji, gönüllülük çalışmaları gibi konularda iş birliği yapacak.

Gençlik faaliyetlerine ilişkin çeşitli konularda konferanslar vermek üzere karşılıklı olarak uzmanlar davet edilecek. Gençliğin çıkarlarıyla doğrudan alakalı konularda bilgi ve yayın değişimi yapılacak. Resmi kuruluşlarda imkanlar dahilinde staj programları düzenlenecek ve desteklenecek.