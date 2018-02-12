Türkiye'nin Afrika Birliği'ne katkısı ortak uygulama raporunda

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı"nın ardından yayımlanan ortak uygulama raporunda, Türkiye ile Afrika Birliği arasında farklı alanlarda yürütülen çok yönlü iş birliğine dikkat çekildi.

Türkiye ve Afrika Birliği'nin İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği, Anadolu Ajansı'nın (AA) resmi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ardından "2015-2017 Ortak Uygulama Raporu" yayımlandı.

Afrika Birliği ve Türkiye ilişkilerinde 2015-2019 Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı raporda, çok yönlü ve karşılıklı platformlardaki çalışmalara da yer verildiği belirtildi.

Afrika Birliğinin bütçesine her yıl 1 milyon dolar düzeyinde destek

Raporda, "Türk hükümeti, mali katkıda bulunmak amacıyla 2009'dan bu yana Afrika Birliğinin bütçesine her yıl 1 milyon dolar düzeyinde destek sağlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Afrika Birliği ile kurumsal ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Afrika Birliği Gündem 2063 temelinde, ortak ilgi alanındaki önemli projelerin ele alınması için Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ı davet ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2017'nin başında kuraklığa maruz kalan Doğu Afrika ülkelerine yardım etmek amacıyla ülke çapında bağış kampanyası başlattığı hatırlatılan raporda, "Türkiye, 2011'de benzer bir kampanya yürüttü. Bu kampanyanın sonucunda Türkiye, 2017'de ramazandan önce Somali'ye çok fazla insani yardım gönderdi." ifadesi kullanıldı.

THY'den 33 ülkede 51 destinasyona sefer

Raporda, "Türk Hava Yolları (THY) 33 ülkede 51 destinasyona sefer düzenleyerek, kıtayı dünyaya bağlayan önemli bir uluslararası havayolu haline geldi. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki doğrudan uçuşların yanı sıra öğrenciler, iş adamları ve her iki yönde seyahat eden turistler arasındaki etkileşim sonucu insandan insana temaslar muazzam şekilde yoğunlaştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Afrikalı gazeteci ve medya mensuplarına eğitim verildi

Türkiye'deki kurumların, kıtadaki çok sayıda farklı kurumda çalışan genç Afrikalı gazeteci ve medya mensubuna eğitim verdiğine işaret edilen raporda, Türkiye'nin, Tunus, Mısır ve Güney Afrika dahil 50'den fazla ülkeden üst düzey medya uzmanlarının katılımıyla 21-25 Mayıs 2017'de Antalya'da Uluslararası Medya Forumu'nu düzenlediği anımsatıldı.

Raporda, Cibuti'de, doğrudan Türk yabancı yatırımları çekerek ve istihdam yaratarak, ülkenin ve Doğu Afrika'nın ekonomik kalkınmasına doğrudan katkıda bulunacak Türk Özel Ekonomik Bölge'nin kurulması için Cibuti hükümetiyle anlaşmaya varıldığı ve Türkiye'nin 45 Afrika ülkesiyle Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları imzaladığı vurgulandı.

Türkiye'nin, Afrika ülkeleri dışişleri bakanlıklarının kapasite geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla diplomat yetiştirme alanında kıtayla yakın iş birliğini sürdürdüğüne değinilen raporda, "Şu ana kadar her yıl düzenlenen Uluslararası Genç Diplomat Programına 213, ikili eğitim programlarına da 581 diplomat olmak üzere toplam 794 Afrikalı diplomat, Türk Diplomasi Akademisi tarafından verilen eğitim programlarına katıldı." ifadesi kullanıldı.

Somali Federal Hükümeti ile Somaliland bölgesi arasındaki arabuluculuğun, güçlü ve sürdürülebilir Somali devletinin önemli bir bileşeni olacağına dikkat çekilen raporda, "Türkiye, kolaylaştırıcı olarak nisan 2013'ten bu yana Somali Federal Hükümeti ile Somaliland arasında dört tur müzakereye ev sahipliği yaptı. Sonuncusu Mart 2015'te İstanbul'da gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Raporda, "Önümüzdeki günlerde, tarafların talebi üzerine Türkiye arabulucu olarak (Somali Federal Hükümeti ve Somaliland arasında) daha aktif rol üstlenecek ve yapıcı müzakereler için daha verimli bir ortam sağlamaya çalışacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.