Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Irak'ın toprak bütünlüğü de bizim için önemlidir

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Kerbela kenti yöneticileriyle bir araya geldi.

Vali Akil Tirahi ile Valilik binasında basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Büyükelçi Yıldız, Kerbela Vilayet Meclisi Başkanı Nasif Hitabi ile bir araya geldi.

Vilayet Meclisi Konukevinde gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Yıldız, Bağdat dışındaki ilk ziyaretini Kerbela'ya yaptığını belirtti.

"Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için önemli"

Terör örgütleri PKK ve DEAŞ konularına değinen Yıldız, "Bizim için DEAŞ da PKK kadar terör örgütüdür. Iraklı güçlerin topraklarını kurtarmaya devam etmesini temenni ediyoruz. Irak'ın DEAŞ'la mücadelesinde desteğimizi Iraklı yetkililerle sürekli görüşüyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğü de bizim için önemlidir." dedi.

Büyükelçi Yıldız Kerkük'teki "bayrak meselesi"ne dair ise şunları kaydetti: "Türkiye, Kerkük'teki sorunla (IKBY bayrağının asılması) ilgili dünya ülkeleri arasında en çok sesini çıkaran ve uyarılarını yapan ülke oldu. Cumhurbaşkanımız da 'Kerkük'te tek Irak bayrağının çekileceğini' söyledi. Kürt yetkililere de bu durumun ne kadar kaygı verici olduğunu anlattık."