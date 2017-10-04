Türkiye'nin Cibuti'de yapacağı baraj için ilk kazma vuruldu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce proje çalışmaları tamamlanan Cibuti'deki Ambouli Dostluk Barajı inşaatında ilk kazma vuruldu.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye, Slovenya, Karadağ, Makedonya, Somali, Senegal, Moritanya ve Cibuti ile su alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı. Sudan, Pakistan, Cezayir ve Afganistan ile anlaşmalar imzalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye, Afrika'da Sudan, Etiyopya, Nijer, Somali, Somaliland, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Cibuti'de de yer altı suyu çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda açılan 457 kuyuyla 1 milyon 800 bin kişiye yetecek temiz içme-kullanma suyu temin edildi.

Baraj için 11 milyon avroya kadar hibe yapılacak

Türkiye ve Cibuti arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda Ankara'da, 13 Mayıs 2014'te Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanı Muhammed Ahmed Awaleh tarafından Su Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşma esas alınarak nüfusun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi taşkınlardan korumak ve halka içme suyu temin etmek amacıyla Ambouli Nehri üzerinde baraj projesinin yapımı konusunda mutabık kalınmıştı. Bu doğrultuda DSİ tarafından Ambouli Dostluk Barajı projelendirilmişti.

Türkiye'nin 11 milyon avroya kadar hibede bulunduğu, inşası DSİ'nin denetiminde gerçekleştirilecek barajda yer teslimi yapılarak, kazı çalışmalarına başlandı. Baraj inşaatında ilk kazma geçen günlerde vuruldu.

Baraj 71 metre yüksekliğe sahip olacak

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin her zaman Afrika ile dost olduğunu ve elinden gelen yardımı bu ülkelerden esirgemediğini vurguladı.

Afrika'da su sıkıntısı çeken insanların ihtiyacını karşılamak için bugüne kadar birçok çalışma yürüttüklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi ise Cibuti'yi taşkınlardan korumak ve orada yaşayan insanlara temiz ve kaliteli içme suyu temin etmek için çalışmalarımızı başlattık. 14 milyon metreküp aktif depolama hacmine sahip olacak ve temelden 71 metre yükseklikte inşa edilecek Ambouli Dostluk Barajı'nda ilk kazmayı vurduk. DSİ'nin denetiminde inşa edilecek bu baraj, en kısa sürede tamamlanacak."