Türkiye'den Kuzey Irak'a uçuşlar cuma 18.00 itibariyle askıya alınıyor
'THY, Atlas Global ve Pegasus tarafından Türkiye' den Erbil ve Süleymaniye ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin Cuma günü saat 18.00 den itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak'
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 'nün Irak Bölgesel Kürt yönetimine yapılan uçuşlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "THY, Atlas Global ve Pegasus tarafından Türkiye' den Erbil ve Süleymaniye ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin Cuma günü saat 18.00 den itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak" denildi.
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