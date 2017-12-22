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Türkiye'nin Kudüs kararlılığını hazmedemeyen BAE'li yetkiliden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın yasadışı Kudüs kararı karşısında takındığı tavrı hazmedemeyen Birleşik Arap Emirlikleri yayın organları aracılığıyla saldırılara başladı.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Trump'ın yasadışı Kudüs kararına sert tepki göstererek, söz konusu kararı BM'ye taşıyan Türkiye'ye bilenen İsrail, müttefiki BAE'yi Türkiye'nin üzerine saldı.
 
Fahreddin Paşa üzerinden Türkiye'ye hakaret etmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri şimdi de doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya başladı.
 
Dubai Emniyet Müdürü Dahi Halfan dün akşam Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.
 
Birleşmiş Milletler'deki tarihi Kudüs oylamasından Trump'ın ve İsrail'in aleyhine karar çıkmasının ardından BAE'li yetkilinin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alması hazımsızlık olarak yorumlandı.

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