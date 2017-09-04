Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye’nin Myanmar’a yönelik tepkisi Afganistan’da geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Myanmar’da yaşanan olaylara ve oradaki Müslüman halka yönelik zulme verdiği tepki Afganistan’da geniş yer buldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyaset yorumcusu Seyid Cevad Hüseyin, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Myanmar’da yaşanan olaylara ciddiyetle yaklaştıklarını ifade ederek, “Türkiye, binlerce Müslüman’ın Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’e geçmesine yardım etti. Diğer Müslüman ülkeler de bu yaşananları kınadılar. Ancak sembolik davrandılar ve ciddi bir yardımda bulunmadılar. Bu bizi üzdü” dedi.
 
“Sadece ve sadece Türkiye yardım ediyor”
 
Kabil tıp bölümü öğrencisi olan Hajı İbadullah Khaliqyar, “Bu olay çok üzücü, biz çok üzüldük. ABD her zaman ‘insan hakları ‘ diyor ama nerede şimdi? Başka ülkeler bu olaya karşı sakinler, niye? Sadece ve sadece ve sadece Türkiye yardım ediyor. Ve onu da başka ülkeler engellemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
 
Üniversite öğrencisi Huna Barız da tüm dünyanın Türkiye’ye destek vermesi gerektiğini kaydederek, “Türkiye’nin bu yaptığı harekete destek versinler ve beraber Myanmar’daki Müslümanlara yardım etsinler ve onları kurtarsınlar” diye konuştu.
 
Cami imamı Kari Atikullah ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütün dünya Müslümanlarına yardımda bulunduğunu vurguladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA