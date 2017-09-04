Türkiye’nin Myanmar’a yönelik tepkisi Afganistan’da geniş yer buldu

Siyaset yorumcusu Seyid Cevad Hüseyin, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Myanmar’da yaşanan olaylara ciddiyetle yaklaştıklarını ifade ederek, “Türkiye, binlerce Müslüman’ın Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’e geçmesine yardım etti. Diğer Müslüman ülkeler de bu yaşananları kınadılar. Ancak sembolik davrandılar ve ciddi bir yardımda bulunmadılar. Bu bizi üzdü” dedi.

“Sadece ve sadece Türkiye yardım ediyor”

Kabil tıp bölümü öğrencisi olan Hajı İbadullah Khaliqyar, “Bu olay çok üzücü, biz çok üzüldük. ABD her zaman ‘insan hakları ‘ diyor ama nerede şimdi? Başka ülkeler bu olaya karşı sakinler, niye? Sadece ve sadece ve sadece Türkiye yardım ediyor. Ve onu da başka ülkeler engellemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Huna Barız da tüm dünyanın Türkiye’ye destek vermesi gerektiğini kaydederek, “Türkiye’nin bu yaptığı harekete destek versinler ve beraber Myanmar’daki Müslümanlara yardım etsinler ve onları kurtarsınlar” diye konuştu.

Cami imamı Kari Atikullah ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütün dünya Müslümanlarına yardımda bulunduğunu vurguladı