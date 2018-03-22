Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: Çinli hava yolu şirketlerini Türkiye'ye uçmaya teşvik ediyoruz

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye'nin bir milyon Çinli turist hedefine ulaşmak için Türk Hava Yollarının (THY) Çin'deki frekans sayılarını artırmak üzere görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, "Biz bunun yanı sıra Hainan Airlines, Southern Airlines, Air China gibi Çinli hava yolu şirketlerini de Türkiye’ye uçuş yapmaları için teşvik ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Önen, başkent Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nde düzenlenen "Büyükelçilerle Diyalog Programı"na katılarak, Tsinghua Üniversitesi Yönetim Konseyi Başkan Yardımcısı Guo Yong ile görüştü. Guo ile yaptığı görüşmede Önen, Çin ve Türkiye arasındaki eğitim ve kültürel alandaki konular ve üniversiteler arası iş birliği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Önen, daha sonra program kapsamında yaptığı sunumda, Türkiye’nin son 16 yıldan bu yana diplomasi, ticaret, ekonomi, kültür, yatırım ve kalkınma alanlarında katettiği mesafeyi ve dünya genelinde yaptığı insani yardım çalışmalarını anlatarak, Türkiye’de misafir edilen Suriyeli mültecilerin durumu ve yapılan insani yardım harcamaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi.

Önen, ardından soru-cevap bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Büyükelçi Önen, Türkiye’nin 1 milyon Çinli turist hedefine nasıl ulaşacağına yönelik soru hakkında, THY'nin Türkiye ile Çin arasında daha fazla uçuş frekansında hizmet verebilmesi için Çin’deki havacılık otoriteleri ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Görüşmeler dolayısıyla 2018 yılında daha fazla frekans alabilmeyi umduklarını dile getiren Önen, “Biz ayrıca Hainan Airlines, Southern Airlines, Air China gibi Çinli hava yolu şirketlerini de Türkiye’ye uçuş yapmaları için teşvik ediyoruz. Umarım bu yıl sonunda ilk aşamada 500 bin Çinli turist hedefine, sonraki yıllarda da bir milyon hedefine ulaşabiliriz.” diye konuştu.

"Türkiye çok boyutlu bir dış politika izliyor"

Büyükelçi Önen, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) katılımına değinerek, Türkiye’nin jeopolitik konumu itibarıyla 360 derece etrafında birçok ülkeye komşu olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin çok boyutlu dış politika izlediğini ve kazan-kazan ilkesi ile dünyanın her yerini göz önünde bulundurduğuna dikkati çeken Önen, "Uzak Doğu” tabirinin göreceli bir tabir olduğunu söyledi. Önen, "ŞİÖ çok önemli bir örgüt. Türkiye şuan bu örgütte gözlemci statüsünde, belki de gelecek yıllarda üye olabilir.” dedi.

"Türkiye Somali konusunda uluslararası farkındalığı artırdı"

Türkiye’nin Afrika’ya açılımı kapsamında Somali’ye kurduğu askeri üsten endişe duyulduğu iddialarını hatırlatan Önen, böyle bir endişe veya korkunun yersiz olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Suriye’de 7 yıldır süren iç savaş sürecinde Suriye halkına yönelik uyguladığı "açık kapı" politikası ve insani yardımlarından örnek veren Önen, Türkiye’nin yardıma muhtaç olan kim olursa olsun din, dil, etnik grup ayrımı yapmadan yardım elini uzattığını ifade etti.

Önen, Somali’nin, askeri üssün kurulmasını kendi teklif ettiğini de anımsatarak, Somali’yi hiçbir Avrupa Birliği ülkesi lideri ziyaret etmezken, Türkiye’nin 2 yıl önce Cumhurbaşkanı düzeyinde burayı ziyaret ettiğini ve başlattığı insani yardımlarla Somali hakkında farkındalık oluşturduğunu söyledi.

"AB önce değerler krizini çözmeli"

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin 50 yıldan bu yana devam ettiğini ve tam üyeliğini önceliklerinden biri olduğunu belirten Önen, AB’de şu anda değerler krizi olduğunu kaydederek, ”Her şeyden önce yabancı düşmanlığı ve İslamofobi AB’de kendine gelişme alanı buldu. AB önce bunları çözmeli." ifadesini kullandı.

Önen, öte yandan AB ülkeleri tarafından Türkiye’ye karşı çifte standart uygulandığına dikkati çekerek, Türkiye’de şuan AB’ye katılımla ilgili bir anket yapılsa muhtemelen halkın yarısından fazlasının AB’ye katılmak istemeyeceği sonucu çıkacağını söyledi. Önen, bununla birlikte AB ülkelerinin Türkiye’nin ısrarlarına rağmen bazı fasılları açmadığını vurguladı.

"Türkiye eskisinden daha güvenli"

Önen, Türkiye’nin turizm açısından güvenli olup olmadığına yönelik bir soru üzerine geçen yıllarda Türkiye’nin bazı kentlerinde gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle turist sayısında düşüş yaşandığına işaret ederek, “Ancak şu an daha güvenli. Çünkü terörle mücadele operasyonlarını sınır ötesinde yapıyoruz. Bu nedenle gerek İstanbul olsun gerekse diğer kentler daha güvenli. Türkiye’ye kolayca seyahat edebilirsiniz.” dedi.

Türkiye’nin Suriye’de masum ve sivilleri öldürdüğüne yönelik iddiaları da yanıtlayan Önen, sosyal medya platformlarında terör örgütü PYD/PKK yanlısı bazı hesapların Türkiye’nin yaptığı operasyonlarla alakası olmayan fotoğraflar üzerinde oynama yaparak bir algı oluşturmaya çalıştığını anlattı.

Avrupa medyasından bazı yayın organlarının Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda bir hastaneyi vurduğu iddialarını içeren haber yaptıklarının altını çizen Önen, şunları kaydetti:

”Afrin kent merkezine ulaştığımızda hastaneyi gösterdik. Üzerinde bir mermi izi dahi yok. Biz dünya genelinde insani yardımlara 6 milyar dolar harcıyoruz. Hal böyleyken nasıl olur da Türkiye o insanları öldürüyor diyebilirsiniz. Bu iddiaları tamamen reddediyorum."

Önen, programın ardından Tsinghua Üniversitesi'ndeki Türk öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirerek, bir süre sohbet etti.