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Türkiye'nin vatandaşları Almanya'ya yapacakları seyahat konusunda uyarması Merkel'i korkuttu

Seçim çalışmalarına devam eden Merkel, Almanya'ya gidecek Türk vatandaşlarına yapılan seyahat uyarısı karşı açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Delbrück kentindeki bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya yönelik yayınladığı seyahat uyarısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Merkel "Şunu açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. Her Türk vatandaşı ülkemize seyahat edebilir." dedi.
 
DIŞİŞLERİ UYARMIŞTI
 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü internet sitesinde yayınlanan "Almanya Federal Cumhuriyeti'ne İlişkin Seyahat Uyarısı" başlıklı açıklama ile Almanya'da yaşayan ve Almanya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyarmıştı.

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