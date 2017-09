Hamm Belediye Başkanı Petermann’dan 'Türkiye’ye gitmeyin' çağrısına tokat gibi yanıt: Gabriel bizi bağlamaz

Almanya Hamm Belediye Başkanı ve Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Belediye Başkanlar Birliği Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, Yeni Şafak’a konuştu.

Kardeş şehir Afyonkarahisar’da çok iyi ve güzel karşılandıklarını söyleyen Petermann, gelmeden önce bir baskının olduğunu belirterek, “Türkiye’ye geleceğini bildiren kişilerde sorun yoktu. Baskılardan sonra listemizde olanlara tekrar sorduk gelecek misiniz diye. Bize ‘kardeşlik için geleceğiz’ cevabını verdiler ve böylece geldik. Geçmiş dönemlerde de Almanya-Türkiye arasında bazı sıkıntılar olmuştur. Biz kardeşiz bazı dönemlerde kardeşler arasında itiş-kakışlar olur. Bu sürecin geçeceği kanaatindeyiz” ifadesini kullandı.

ÇOK TARTIŞILDI

“Almanya ve Türkiye arasında ilişkilerin iyi olmadığı aşikar” diyen Petermann, “Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye’ye gelişimiz çok tartışıldı. Ama ben ‘bizim diyalogda kalmamız, bizim birbirimiz ile konuşmamız gerektiğini ve bilhassa da Türkiye’ye sadece siyasileri değil normal vatandaşları, gençleri getirip de buradaki halk ile buluşturup kaynaştırmak en önemli unsur’ kanaatindeydim. Ondan dolayı da Türkiye’ye gelme kararı aldım. Kardeşlik için hem bizim hem de Türkiye’nin cesaretli olması gerekirdi. Ve biz böylece cesaretimizi gösterdik. Kardeş şehrimize geldik” diye konuştu.

KİMSE GELMEM DEMEDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ‘Türkiye’ye gitmeyin’ açıklamasında bulunduğunu hatırlatan Petermann, şunları söyledi: “Türkiye’ye gelirken hiç sıkıntı yaşayacağımı düşünmedim. Dışişleri Bakanlığını aradık. Neden böyle bir açıklama yapıldı ve gidelim mi gitmeyelim mi diye sorduk. Gitseniz de gitmeseniz de elimizde somut söyleyecek bir şey yok dediler. Bizimle buraya halkın içinden olan insanlar geldi. Buraya gelmek isteyenler açıklamadan sonra ‘ben gelmeyeceğim’ demedi. Bizle birlikte buraya geldi. Gabriel’in açıklamasından sonra biz listemizde olanlara yeniden sorduk herkes ‘biz gitmek istiyoruz, Gabriel’in söylediği bizi bağlamıyor’ kararını değiştirmedi.”

DOSTLUĞU ALMANYA’YA GÖTÜRECEĞİM

Türkiye’de problem yaşamadığını her görüşmede söyleyeceğinin altını çizen Petermann, “Her seferinde buradaki dostluğu, arkadaşlığı Almanya’ya götürüyorum. Buraya getirdiğimiz insanlar yaşadıklarını anlatacaklar. Gelenlerin hepsi pozitif açıklamalar yapıyor. Gelenler artık bundan sonra gelmeye devam edecek. Her gün basın açıklaması yapıyoruz. Buradaki basının yazdıklarıyla halkın Türkiye’de her şeyin yolunda olduğunu görmesini istiyoruz” dedi. 

Demokrasi mitingine katıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşiyle birlikte Türkiye’de tatilde olduğunu belirten Petermann, “Afyon’daki demokrasi nöbetlerine katıldım. Meydanda demokrasinin önemine vurgu yapan bir konuşma da yapmıştım. Demokrasiye, birlik ve beraberliğe vurgu yapınca çok büyük bir alkış aldım. O zaman doğru adım attığımı anladım” diye konuştu. Hamm Belediyesi olarak mülteciler konusunda Türkiye’deki belediyeler ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Petermann, “Türkiye milyonlarca mülteciyi alarak çok iyi bir iş çıkarıyor. İnsanların geldikleri ülkelerdeki sorunları çözmedikten sonra mülteci sorununu çözemeyiz. Savaşı bitirip insanlara huzuru getirmeliyiz. İnsanların kaldıkları yerde karınlarını doyurması gerekir. Bu çözülmedikçe mülteci sorununu da çözemeyiz” dedi.

Baskılara direndi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, “Petermann, Almanya’dan gelirken Türkiye’ye gitmeyin diye çok ciddi şekilde muhalif sesler çıkmış. Muhalif seslere karşı çıkarak ‘hayır gideceğim Türkiye ile dostluğumuzu ortaya koyacağım’ diyor ve her türlü baskıya karşı Türkiye’ye geliyor. Böyle bir dönemde Petermann’ın gelmesi çok önemliydi. İlişkilerin yumuşaması açısından güzel bir örnek ortaya koyuyor. Almanya’daki seçimler sonrasında ortamın yumuşayacağını düşünüyorum” dedi.