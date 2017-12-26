Türkiye'ye yönelik iftiralara Sudan'dan 'anlamlı yanıt'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti kapsamında yaşanan sevgi ve destek gösterileri Türkiye'nin tarihi ve konumuna yönelik son zamanlarda bazı Arap çevrelerince yürütülen karalama ve iftira kampanyalarının Arap ülkeleri ve halkları arasında karşılık bulmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Konuşması sırasında Sudan Parlamentosu ve Hartum Üniversitesi'nde yükselen alkış ve tezâhürat sesleri, fahri doktora unvanı verilmesi, sokaklarda halkın coşkulu karşılamaları, devlet erkanının gösterdiği yüksek misafirperverlik ve medya organlarının ziyarete olan özel ilgisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında ortaya çıkan manzaraların sadece bir bölümü.

Resmi düzeydeki karşılama, halkın coşkusu, medyanın ilgisi ve akademik takdir, Erdoğan'ın Sudan özelinde Afrika ile Arap ve İslam dünyasındaki özel yerini bir kere daha gözler önüne seriyor.

Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında verdiği mesajlar ve aldığı reaksiyon, bazı Arap çevrelerince yürütülen Türkiye'nin tarihi ve Erdoğan'a yönelik karalama ve iftira kampanyalarına "en anlamlı yanıt" şeklinde değerlendiriliyor.

Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında yaptığı "kardeşlik ve barışın önemini vurguladığı, emperyalist ülkelerin Afrika emelleri konusunda uyardığı" konuşmalarının, Cumhurbaşkanı tarafından "bühtan" olarak nitelendirilen provokatif medya kampanyalarıyla mücadele kapsamında okunması gerektiği ifade ediliyor.

Sudan ziyaretindeki önemli mesajlar

Bağımsızlığını kazandığı 1956'dan bu yana Sudan'ı ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamaları, gerek iki ülke arasındaki ilişkiler, gerekse Türkiye, Afrika ve diğer ülkelerle olan ilişkiler için önemli mesajlar içeriyor.

Sudan ziyaretinin sonuçları, dün Erdoğan'ın Türkiye-Sudan İş Forumu'nda yaptığı konuşmasında açıkça ortaya konuldu. İki günlük ziyaret kapmasında iki ülke arasında 22 anlaşmanın imzalandığı kaydedilen forumda, Erdoğan hedefin Sudan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek olduğunu söyledi.

Erdoğan, ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için ülkeler arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nin de bu ziyaret vesilesiyle tesis edildiğini aktardı.

Konuşmasında Kızıldeniz'de yer alan Sevakin Adası'na da değinen Erdoğan, adanın aslına uygun şekilde yeniden imar edilmesi isteğini dile getirerek, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkisinin, tek taraflı kazanca dayanmadığını, Afrika ile üretme, ilerleme ve zenginleşme arzusu taşıdığını ifade etti.