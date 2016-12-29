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Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ'lı teröristin sonu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve TSK destekli ÖSO güçlerinin Fırat kalkanı Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, El Bab'da da son aşamaya gelindi. Kendi çapında algı operasyonu yapmaya çalışan bir DEAŞ'lı teröristin Türkler hakkında hüküm verirken, TSK tarafından sesinin kesilme anı kameralara böyle yansıdı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve TSK destekli ÖSO güçlerinin Fırat kalkanı Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, El Bab'da da son aşamaya gelindi. Kendi çapında algı operasyonu yapmaya çalışan bir DEAŞ'lı teröristin Türkler hakkında hüküm verirken, TSK tarafından sesinin kesilme anı kameralara böyle yansıdı.  

 

 

 

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