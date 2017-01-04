Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere bölgedeki terör gruplarına yönelik ciddi bir harekat olarak gördükleri Fırat Kalkanı'nın ilk günden itibaren olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Salihi, ''Türkmenler olarak Fırat Kalkanı'nı DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesine yönelik gerçekleştirilen ciddi bir harekat olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz. Bu harekatın olumlu sonuçları daha ilk günden görünmeye başladı. Özellikle Halep ateşkesi bu harekatın bir sonucudur.'' dedi.

Hiç kimsenin bu harekattan rahatsız olmaması gerektiğini söyleyen Salihi şunları kaydetti: "'Fırat Kalkanı'nın her şeyden önce bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını sağladığı görünüyor. Bu olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar olmasaydı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov hiç kimse tarafından hedef alınmazdı. Tüm bu yaşanan gelişmeler DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin bölgenin bölünmesi ve Türkiye'de gerginliğin tırmandırılmasını isteyen taraflarca kullanılan elverişli bir alet olduğunu ortaya çıkarıyor."

"Fırat Kalkanı'nın benzerini Irak'ta da görmek isteriz"

Fırat Kalkanı Harekatı'nın DEAŞ ile ortak mücadelenin bir parçası olduğunu ve bir benzerini de Irak'ta görmek istediklerini dile getiren Salihi, "Fırat Kalkanı, bölgenin istikrarı için son yıllarda yapılmış en önemli operasyondur. Bölgenin istikrarını sağlamaya yönelik yapılan bu operasyonun benzerini Irak'ta da görmek isteriz. Bölgenin olduğu gibi Irak'ın da istikrara ihtiyacı var.'' şeklinde konuştu.

"Fırat Kalkanı Harekatı'nı destekliyoruz"

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da Fırat Kalkanı'na verdikleri desteği ifade etti. Turan şöyle konuştu: "Fırat Kalkanı Harekatı oldukça başarılı olmuştur. Türkiye şu an bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile adeta terör örgütlerine karşı tek başına mücadele veriyor. Terör örgütleri Suriye'nin parçalanması için çalışırken, Türkiye ve komşu ülkeler ise Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir tavır sergiliyor. Terör örgütleri Suriye'de de Irak'ta yaşanan senaryonun bir benzerini uygulamak istiyor. Suriye'nin parçalanmasını önlemek için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nı destekliyoruz.''